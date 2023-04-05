الدبيبة بنقل 115 مليون دينار لتغطية علاج مرضى الضمور العضلي

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بنقل 115 مليون لعلاج مرضى الضمور العضلي.

وأكد الدبيبة في قراره على أنه يؤذن بنقل مبلغ مالي قدره 115 مليون دينار ليبي ، الواردة بالباب الثاني من مخصصات ديوان وزارة الصحة لغرض تغطية علاج مرضى الضمور العضلي.

ونص قرار رئيس الحكومة على أن بنقل المبلغ المذكور إلى جهاز دعملاوتطوير الخدمات العلاجية للقيام بعلاج الحالات المرضية.

وكان أهالي مرضى ضمور العضلات خرجوا في مظاهرة اتجاجًا على عدم تحصلهم على الأدوية الخاصة بهم، وعدم توفر أماكن تقديم خدمة العلاج الطبيعي والمختصين بهذا النوع من الأمراض في الجهات العامة.