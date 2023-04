“شكشك” يؤكد دعم ديوان المحاسبة لاستكمال الطرق الواقعة داخل بلدية الخمس التي شرعت حكومة الوحدة تنفيذها

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بعميد بلدية الخمس، وأعضاء المجلس البلدي، الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع التي شرعت حكومة الوحدة الوطنية تنفيذها الواقعة داخل نطاق البلدية ، ومنها إجراءات استكمال مشاريع الطرق الواقعة داخل وخارج المخطط العام، ومشروع تنفيذ جسر مدخل مدينة الخمس، ومشاريع إنشاء واستكمال المدراس والمستوصفات.

وتناول اللقاء إجراءات استكمال مشروع تنفيذ مُركب جامعي، واستعراض نسب الإنجاز في هذه المشاريع، والمشاكل و العراقيل التي صاحبت عملية التنفيذ، و الحاجة الماسة لاستكمالها في أسرع وقت ممكن.

وأكد “شكشك” على دور الديوان الداعم لاستكمال هذه المشاريع وغيرها من مشاريع وذلك لما لها من أثر إيجابي، مشدداً على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق استكمال هذه المشروعات.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحلحلة إجراءات التعاقد فيما يخص تعاقدات البنية التحتية، وإمكانية استكمالها والاستفادة منها، وذلك بحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومديري الإدارات المختصة بالديوان.

