اقتصاد

إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 1.22 مليون برميل يوميا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونا و220 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، محققة زيادة بنحو 5 آلاف برميل، مقارنة بإحصائية، أمس الإثنين، التي بلغت مليونا و215 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ53 ألف برميل أمس.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت مؤسسة النفط اقتراب معدل الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من أعتاب الـ90 ألف برميل يوميا.

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الوطن الليبية

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