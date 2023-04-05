13 تريليون دولار أصول شركات التأمين في العالم

وصل إجمالي أصول شركات التأمين في العالم إلى 13 تريليون دولار، ما يجعل مسؤولي هذه الشركات حريصين على اقتناص الفرص الاستثمارية التي لا تتكرر كثيرا في ظل فوضى الاقتصاد الكلي الحالي، رغم تزايد قلق البعض بشأن حالة سوق الائتمان.

وبحسب مسح لبنك جولدمان ساكس شمل 343 رئيسا تنفيذيا ومديرا ماليا في شركات التأمين، فإن 53 % منهم قالوا إنهم يرون تحسنا في الفرص الاستثمارية، في حين قال 15 % إن فرص الاستثمار تتدهور. واعتبر 39 % تدهور سوق الائتمان كأكبر هاجس مقابل 20 % العام الماضي.