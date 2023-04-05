ارتفاع اليورو وانخفاض الدولار مقابل الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة تباينا في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 5.92 دينار أمس.

في حين تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.