المركزي يعلن أسعار صرف العملات الأربعاء

الوطن| رصد

انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، إلى 4.75 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 5.92 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، بينما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا أسعار العملات: