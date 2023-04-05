تطبيق بكم يرصد انخفاض عدد من أنواع الخضروات وارتفاع مفاجئ في سعر الفلفل الحلو

سجل تطبيق بكم الإخباري اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، انخفاضاً طفيفاً في أسعار عدد من أنواع الخضروات، وارتفاع مفاجئ في سعر الفلفل الحلو، بسبب مضاربات في سوق الجملة وكثرة الطلب.

وانخفض سعر كيلو جرام الباذنجان إلى 4 دنانير، بينما كان سعره بالأمس 5 دنانير، والبصل الأخضر 2.500 بينما كان سعره بالأمس 3 دنانير.

كما انخفض سعر كيلو جرام الكوسة إلى 4 دنانير، بينما كان السعر بالأمس 5 دنانير، وسجل فريق التطبيق ارتفاعاً مفاجئاً، وبشكل كبير في سعر كيلو جرام الفلفل الحلو إلى 9 دنانير بينما كان سعره بالأمس 5 دنانير.