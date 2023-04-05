تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 05 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 05 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7574 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2106 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9401 دينار، والدولار الكندي 3.5371 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2473 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2684 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2953 دينار، والدينار التونسي 1.5619 دينار، والدرهم المغربي 0.4669 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: