ارتفاع الفلفل الحار.. انخفاض ملحوظ في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023.

شهدت الخضروات والفواكه انخفاضًا في بعض المنتجات لهذا اليوم كالبصل والخيار والثوم وارتفاع بسيط في اسعار الفلفل الحار واستقرار في بعضها .

وفي السياق، شهدت الفواكه استقرار في بعض المنتجات وارتفاع نسبي في التفاح الايطالي والعنب التركي وانخفاض في بعضها كالبرتقال نظرًا لعدم الطلب عليه في شهر رمضان المبارك .

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023 :