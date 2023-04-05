مصرف ليبي يعلن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاربعاء الموافق 5 ابريل 2023:
- الفرع الرئيسي
- فرع بنغازي الرئيسي.
- فرع قصر بن غشير
- فرع مصراته
-فرع صرمان
- فرع البيضاء.
- فرع قرجي
- وكاله وادي الربيع
- سوق النعاري – مصراته
- مبنى الرقابة الإدارية
- وكاله سوق الخميس المركز
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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