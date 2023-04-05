اقتصاد عاجل

مصرف ليبي يعلن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاربعاء الموافق 5 ابريل 2023:

  • الفرع الرئيسي
  • فرع بنغازي الرئيسي.
  • فرع قصر بن غشير
  • فرع مصراته
    -فرع صرمان
  • فرع البيضاء.
  • فرع قرجي
  • وكاله وادي الربيع
  • سوق النعاري – مصراته
  • مبنى الرقابة الإدارية
  • وكاله سوق الخميس المركز
    علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
  • السقف اليومي 1000 دينار.
    وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
  • السقف الاسبوعي 3000 دينار.
  • السقف الشهري 5000 دينار.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك