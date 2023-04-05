ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و220 ألف برميل وسعر برنت 85.32 دولارا للبرميل

ارتفع إنتاج النفط الخام، اليوم الأربعاء 585.32 دولارا للبرميل، أبريل 2023، إلى مليون و 220 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، في التعاملات الآسيوية المبكرة بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وخفض تحالف أوبك للإنتاج.

حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.32 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 81.04 دولارا للبرميل.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ و 933 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 754 مليون قدم مكعب، و 57 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و89 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 33 مليون قدم مكعب.