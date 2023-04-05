خاص.. بعد تكليف “الغويل” رئيسًا له.. مجلس المنافسة يُعدد المهام التي يختص بها

قال مدير المكتب الإعلامي لمجلس المنافسة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص المهام التي سيقدمها المجلس بعد قيام مجلس النواب بتكليف “سلامة الغويل” رئيساً لمجلس المنافسة، حيث قال: يختص مجلس المنافسة في النظر في الشكاوي والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .

مُضيفاً: يختص كذلك بالقيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوي تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها، تقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من الوزير المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية، وأيضًا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي , نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه .

وبحسب قوله فإنه من مهام مجلس المنافسة إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتقديم المقترحات للوزير المختص باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة , كما له إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون توفر حالات السيطرة على السوق .

وأخيرًا على أن يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء , والوزير المختص متضمناً نشاط المجلس ومدعماً بالأراء والتوصيات .

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