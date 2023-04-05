ديوان المحاسبة يبحث إجراءات استكمال مشاريع الطرق والمباني العامة في الخمس

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، أمس الثلاثاء 4 مارس 2023، مع عميد بلدية الخمس، وبحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات،تنفيذ المشاريع التي الواقعة داخل نطاق البلدية، وإجراءات استكمال مشاريع الطرق الواقعة داخل وخارج المخطط العام، ومشروع تنفيذ جسر مدخل مدينة الخمس، ومشاريع إنشاء واستكمال المدارس والمستوصفات.

كما بحث اللقاء إجراءات استكمال مشروع تنفيذ المركب الجامعي، واستعراض نسب الإنجاز في هذه المشاريع، والمشاكل والعراقيل التي صاحبت عملية التنفيذ، والحاجة الماسة لاستكمالها في أسرع وقت ممكن.