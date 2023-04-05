تواصل أعمال نقل مخلفات الركام والنظافة العامة وطلاء شوارع بلدية بنغازي

تواصل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ببلدية بنغازي، نقل مخلفات الركام والهدم للأكشاك والمحلات والعشوائيات إلى المكبات العمومية، مع استمرار أعمال النظافة وإزالة الأتربة وإعادة طلاء طرق شارع دبي، و عمارات الزيتون.

كما تتواصل أعمال النظافة العامة في شوارع الوكالات، دبي وفينيسا، وطريق الهواري، وامتداد جزيرة مصنع الاسمنت إلى طريق الوادي، وبلعون، وقاريونس، والفويهات، وشارع الثانوية الفنية، ومفترق الحدائق، وطريق بوهادي، وطريق كوبري بنينا في مدينة بنغازي.