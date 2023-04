“الكبير” يتابع مع مدراء عدد من المصارف التجارية استراتيجية المصرف المركزي بشأن السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” في اجتماع اليوم الأربعاء مع مدراء مصارف “الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحارى وشمال أفريقيا”، تنفيذ استراتيجية المصرف المركزي بشأن السيولة واستراتيجية تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

وأشاد “الكبير” خلال الاجتماع بتطور استخدامات وسائل الدفع الإليكتروني وكذلك بمعدل السيولة التي تم توزيعها على كافة فروع المصارف خلال الربع الأول من هذه السنة بما تجاوز 25 مليار دينار، كما أشاد بنجاح خطة توفير السيولة لشهر رمضان والذي بلغ إجمالي السيولة الموزعة فيه أكثر من 11 مليار دينار، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة لإيصال السيولة لمناطق الجنوب والشرق 44 رحلة جوية.

وشدد المحافظ في ختام الاجتماع على مدراء المصارف التجارية بضرورة الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي بذات الوتيرة الحالية.

