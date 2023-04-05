“الدبيبة” يبحث رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بالمدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط “محمد الفالح” والوفد المرافق له، بحضور وزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ووكيل الوزارة لشؤون الطيران الجوي “خالد سويسي” ورئيس مصلحة الطيران المدني المكلف.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور، ودعم الجهود الليبية لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.

وجاء هذا الاجتماع ضمن زيارة منظمة الطيران المدني الدولي لليبيا التي استمرت 3 أيام، للوقوف على وضع الطيران المدني تمهيداً لزيارة التدقيق المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الليبية الناقلة.

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