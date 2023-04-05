رئاسة النواب تُكلف سلامة الغويل رئيسًا لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار

بنغازي 05 أبريل 2023 (وال)- كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب سلامة إبراهيم الغويل رئيسًا لمجلس المنافسة ومنع الإحتكار.

وكان مجلس النواب قد أصدر قانون رقم 7 لعام 2023 بشأن تعديل أحكام قانون رقم 23 الخاص بالنشاط التجاري لسنة 2010.

وبموجب التعديل تم إنشاء المجلس ليتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وله صفة الرقابة على النشاط الاقتصادي الخاص (الإنتاجي والخدمي)، فيما يتعلق بتحقق شروط المنافسة وحماية المستهلك، ويعمل تحت إشراف مجلس النواب.

ويعامل العاملون بالمجلس ماليًا معاملة العاملين بالأجهزة الرقابية القائمة، باعتباره أحد المجالس ذات الاختصاص الرقابي العاملة تحت إشراف مجلس النواب. (وال)

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