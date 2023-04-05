المركزي يستعد للكشف عن بيان الإيراد والإنفاق العام للربع الأول 2023

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، اجتماع مع إدارات المصرف وفريق مشروع الإفصاح والشفافية وذلك لمناقشة النسخة النهائية من بيان الإيراد والإنفاق العام عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31.

وأوضح مصدر خاص بالمصرف المركزي لتطبيق بكم الإخباري بأن البيان سيتضمن، كما العادة، إفصاحاً شاملاً عن إجمالي الإيراد العام وإجمالي الإنفاق العام وإجمالي استخدامات الدولة والمصارف التجارية من النقد الأجنبي وسيتم نشره عبر موقع المصرف الإلكتروني غداً الخميس.