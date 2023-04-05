السفير الجزائري: نرغب في إعادة الرحلات الجوية مع ليبيا

استقبل محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الوحدة المؤقتة بسليمان شنين سفير الجمهورية الجزائرية المعتمد لدي ليبيا والوفد المرافق له.

وقالت وزارة المواصلات في بيان إن اللقاء الذي جرى بمكتب الشهوبي في مقر ديوان الوزارة حضره خالد نصر سويسي وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، وفيصل ارحيمة مستشار وزير المواصلات، وعادل بخيت ابراهيم مدير مكتب التعاون بديوان الوزارة.

وبحسب البيان، تم خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل، وبحث أوجه التعاون وفتح الآفاق في كافة المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل.

وتطرق اللقاء لمناقشة المشاكل والعراقيل التي أخرت فتح المعبر الحدودي (دبداب غدامس) وكيفية حلحلتها، وفتح المعبر في أقرب وقت ممكن لتسهيل حركة المرور.

ومن جانبه أشاد وزير المواصلات بعمق العلاقات بين البلدين مؤكدا حرصه على تعزيزها.

في المقابل أبدى السفيرالجزائري شكره على هذا اللقاء، معربا عزم بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مجال المواصلات والنقل، وأن بلاده ترغب في تفعيل التعاون على مختلف الأصعدة، والبحث عن كيفية عودة الرحلات الجوية بين البلدين، وفق البيان.