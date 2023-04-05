أخـر أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 5 أبريل

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات احدث أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 05 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
الدولار 🇺🇲
ب5.1000 ~5.0950 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.5000 ~5.4600 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
640 ~670
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.1325 ~5.1275 دينار
الباوند الاسترليني
6.18 دينار
آونصة الذهب 2021.4 $
▪️كسر ذهب 18 ب243.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب283.50 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب297.00 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب324.00 دينار
▪️فضة كسر ب2.40 ~2.80 LY
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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