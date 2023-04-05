أخـر أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 5 أبريل

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات احدث أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 05 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.1000 ~5.0950 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.5000 ~5.4600 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

640 ~670

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1325 ~5.1275 دينار

الباوند الاسترليني

6.18 دينار

آونصة الذهب 2021.4 $

▪️كسر ذهب 18 ب243.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب283.50 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب297.00 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب324.00 دينار

▪️فضة كسر ب2.40 ~2.80 LY

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار