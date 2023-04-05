المركزي: 11 مليار دينار حجم السيولة التي وزعت على المصارف خلال رمضان

طرابلس 5 أبريل 2023 (وال) – تابعت إدارة مصرف ليبيا المركزي تنفيذ استراتيجية المصرف بشأن السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، مع مديري مصارف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمصرف ليبيا المركزي برئاسة محافظ المصرف الصديق الكبير وبحضور مدراء الإدارات.

ووفق بيان صادر عن المصرف أشاد المحافظ بتطور وسائل الدفع الإلكتروني سواء نقاط البيع وآلات السحب الذاتي والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول، مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجيات المعتمدة بذات الوتيرة.

وقال مصرف ليبيا المركزي إن السيولة التي تم توزيعها على كافة فروع المصارف خلال الربع الأول من هذه السنة تجاوزت 25 مليار دينار بينها 11 مليارا خلال شهر رمضان.

وبلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة لإيصال السيولة لمناطق الجنوب والشرق 44 رحلة جوية عدى النقل عبر الطرق البرية.

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