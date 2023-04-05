رئيس الوزراء يلتقي وفد منظمة الطيران المدني الدولي

التقى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالمدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط في اجتماع رفقة الوفد المرافق له، وحضور وزير المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني.

ويأتي اللقاء على خلفية زيارة لمنظمة الطيران المدني الدولي لليبيا، للوقوف على المستجدات وذلك تمهيداً للتدقيق المزمع إجراؤه نهاية السنة الحالية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الليبية الناقلة.

وناقش اللقاء آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور، ودعم الجهود الليبية لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.