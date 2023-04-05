بنغازي.. إرجاع أرض واسعة لشركة المياه والصرف الصحي وضبط عدد من المتهمين

تمكن جهاز البحث الجنائي بنغازي من ضبط 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على قطعة أرض مملوكة لشركة المياه والصرف الصحي.

ويأتي ذلك ضمن أعماله الموكلة له من قبل السلطات القضائية لمجابهة أفعال التعدي على أملاك الدولة واستغلالها من قبل الغير .

وجاءت عملية القبض بعد مباشرة جهاز البحث الجنائي تنفيذ تعليمات النيابة العامة بوقف التعديات الواقعة على قطعة أرض مساحتها ثلاث هكتارات واقعة بمنطقة اللويفية مملوكة للدولة الليبية.

وجاء تكليف النيابة العامة لجهاز البحث الجنائي بناء على شكوى مقدمة من المجلس المحلي لمنطقة اللويفية.

وبعد أن كلف رئيس الجهاز اللواء صلاح هويدي مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز بالاستدلال في الواقعة توجهت قوة من المكتب لمكان قطعة الأرض وتم وقف كافة التعديات الواقعة عليها من تسوية وتقسيم وبناء محلات تجارية.

وخلال تنفيذ التعليمات تمكن أعضاء المكتب من ضبط عدد 7 أشخاص من العمالة الوافدة تم احالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لدخولهم الغير شرعي للأراضي الليبية.

كما تم ضبط 4 أشخاص ليبيين تبين بأنهم هم المسؤولين عن اعمال البناء والتقسيم وهم يدعون ملكية قطعة الأرض ولديهم إجراءات تفيد بذلك.

ولخبرة ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي وبعد التدقيق في تلك الإجراءات والاستعانة بالمراجع والقانوني تبين وجود ورقة مزورة على قطاع الزراعة.

وتم اكتشاف عملية التزوير كون التوقيع المدون بتلك الورقة لمسؤول بقطاع الزراع كان قد تسلم مهامه قبل التاريخ المدون في الورقة بثلاثة أشهر.

وبعد إرفاق ما يفيد بوقوع عملية تزوير في إجراءات الملكية لقطعة الأرض في محضر رسمي تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالة المحضر للنيابة العامة مع الموقوفين لاستكمال باقي الإجراءات حيالهم.