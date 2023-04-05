مصرف ليبي يعلن توفر بطاقات تداول بهذه الفروع

أعلن مصرف شمال أفريقيا، اليوم الخميس عن توفير بطاقات تداول (الخصم المباشر ) بفروع المنطقة الجنوبية .
وأشار مصرف شمال أفريقيا، بان البطاقات متوفرة في الفروع التالية :(سبها – وكالة الجديد – مرزق -البوانيس- اوباري – القطرون غات -العوينات – براك الشاطى) .
ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال الفروع المذكورة اعلاه
ومن المزايا التي تتوفر في هذه البطاقة:
- التسوق من الانترنت بالعملة المحلية (بالدينار).
- التحويل من حساب بطاقة إلى حساب بطاقة أخرى.
- شحن بطاقة مسبقة الدفع من البطاقة المربوطة بالحساب.
- شراء كروت الدفع المسبق.
- التسوق من نقاط البيع التى تعمل على شبكة تداول.
- شحن البطاقة مسبقة الدفع من بطاقة الخصم المباشر.
والعديد من المزايا الاخرى
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