مصرف ليبي يعلن توفر بطاقات تداول بهذه الفروع

أعلن مصرف شمال أفريقيا، اليوم الخميس عن توفير بطاقات تداول (الخصم المباشر ) بفروع المنطقة الجنوبية .

وأشار مصرف شمال أفريقيا، بان البطاقات متوفرة في الفروع التالية :(سبها – وكالة الجديد – مرزق -البوانيس- اوباري – القطرون غات -العوينات – براك الشاطى) .

ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال الفروع المذكورة اعلاه

ومن المزايا التي تتوفر في هذه البطاقة: