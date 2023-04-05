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مصرف ليبي يعلن توفر بطاقات تداول بهذه الفروع

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف شمال أفريقيا، اليوم الخميس عن توفير بطاقات تداول (الخصم المباشر ) بفروع المنطقة الجنوبية .

وأشار مصرف شمال أفريقيا، بان البطاقات متوفرة في الفروع التالية :(سبها – وكالة الجديد – مرزق -البوانيس- اوباري – القطرون غات -العوينات – براك الشاطى) .

ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال الفروع المذكورة اعلاه

ومن المزايا التي تتوفر في هذه البطاقة:

  • التسوق من الانترنت بالعملة المحلية (بالدينار).
  • التحويل من حساب بطاقة إلى حساب بطاقة أخرى.
  • شحن بطاقة مسبقة الدفع من البطاقة المربوطة بالحساب.
  • شراء كروت الدفع المسبق.
  • التسوق من نقاط البيع التى تعمل على شبكة تداول.
  • شحن البطاقة مسبقة الدفع من بطاقة الخصم المباشر.
    والعديد من المزايا الاخرى

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