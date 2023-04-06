بيان هام من مصرف ليبيا المركزي بشأن السيولة النقدية

عقد بمصرف ليبيا المركزي الأربعاء، اجتماعاً برئاسة محافظ المصرف الصديق الكبير، مع المدراء العامون لمصارف الجمهورية و التجاري الوطني والوحدة والصحاري وشمال أفريقيا، لمتابعة تنفيذ استراتيجية المصرف بشأن السيولة واستراتيجية تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

وبحسب بيان لمصرف ليبيا المركزي، تضمنت محاور اجتماع السيد المحافظ الصديق عمر الكبير وادارات المصرف المركزي مع السادة المدراء العامون لمصارف الجمهورية و التجاري الوطني و الوحده و الصحاري و شمال افريقيا.

وخلال الإجتماع الذي عقد بمصرف ليبيا المركزي الأربعاء 5 أبريل 2023 أشاد السيد المحافظ بتطور استخدامات وسائل الدفع الإليكتروني (نقاط البيع و آلات السحب الذاتي و التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول)، كما أشاد بمعدل السيولة التي تم توزيعها على كافة فروع المصارف خلال الربع الأول من هذه السنة بما تجاوز 25 مليار دينار، و كذلك نجاح خطة توفير السيولة لشهر رمضان المبارك حيث بلغت السيولة الموزعة من فروع المصارف خلال الشهر الفضيل ما تجاوز 11 مليار دينار، و بلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة لإيصال السيولة لمناطق الجنوب و الشرق 44 رحلة جوية عدى النقل عبر الطريق البري.

و أكد السيد المحافظ على المصارف بالإستمرار في تنفيذ الإستراتيجيات المعتمدة بذات الوتيرة.