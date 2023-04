أسعار النفط تتباين وسط مخاوف اقتصادية

شهدت أسعار النفط الخام تباينًا في نهاية جلسة يوم الأربعاء، حيث هبط الخام الأميركي بعد 4 جلسات من المكاسب بضغط من مخاوف ركود اقتصادي قد تحد من الطلب، في حين صعد خام برنت بالقرب من 85 دولارًا للبرميل.

وأنهى النفط تعاملات يوم الأربعاء دون تغير يذكر رغم انخفاض أكبر من المتوقع ‏لمخزونات الخام والوقود الأمريكية إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ‏ظل خطة مجموعة “أوبك+” لخفض الإنتاج.‏

وكانت أسعار الخام قد ارتفعت، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الأميركية وإعلان أوبك عن تخفيضات طوعية للإنتاج.

ورفعت تعهدات “أوبك+” الحجم الإجمالي لتخفيضات التحالف إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر، ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية، خمسة سنتات أو 0.1% إلى 84.99 دولار ‏للبرميل عند التسوية في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة ‏سنتات أو 0.1% إلى 80.61 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

