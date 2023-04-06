اجتماع هام لوزير الشؤون الاجتماعية بشأن صرف مستحقات منحة الزوجة و الأبناء

التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد “عبد الله اللافي”، الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023م وزير الشؤون الاجتماعية السيدة “وفاء الكيلاني”، التي قدمت له إحاطة حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لصرف مستحقات منحة الزوجة و الأبناء، وصرف مخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما استعرضت السيدة “وفاء” خلال الاجتماع الخطوات المتخذة لاستئناف العمل بالفنادق التابعة للوزارة والمتوقفة منذ سنوات.

وأشاد السيد النائب بأهمية العمل الذي تقوم به الوزارة بشأن صرف المنح، وشدد على ضرورة الاستمرار في صرفها، إلى جانب صرف مخصصات بدل إيجار للنازحين والمهجرين.