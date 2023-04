“الزيداني” يناقش مع “عون” مقترح ميزانية التنمية لوزارة النفط والغاز

ناقش وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” اليوم الاربعاء مع وزير النفط والغاز “محمد عون”، مقترح ميزانية التنمية لوزارة النفط والغاز للعام المالي 2023، وذلك بحضور مدير إدارة الميزانية والمتابعة المكلف بوزارة التخطيط وعدد من المدراء والاستشاريين من الوزارتين.

حيث تطرق الاجتماع إلى خطط وزارة النفط في تأهيل وتدريب خريجي طلبة النفط تمهيدا لتمكينهم بالعمل بالشركات النفطية .

