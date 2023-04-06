تراجع أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات فرص العمل الضعيفة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ الأوضاع الاقتصادية التي قد تضر بالطلب، بحسب رويترز.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 80.47 دولار للبرميل. ويوم الأربعاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.1 بالمئة، عند 84.99 دولارًا للبرميل.

وقفزت الأسعار بأكثر من ستة بالمئة يوم الإثنين بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة مجتمعة باسم أوبك +، بتخفيضات طوعية للإنتاج.

ومع ذلك، فقد انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، مما يشير إلى أن سوق العمل آخذ في البرودة.

وعوّضت البيانات رد فعل السوق على تخفيضات أوبك + السابقة والتخفيض الأخير لمخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية.

وعلى صعيد الدعم، رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار خامها الرئيسي للمشترين الآسيويين للشهر الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بزيادة 1.5 مليون برميل عن التوقعات.

كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع ، حيث انخفضت بمقدار 4.1 مليون برميل و 3.6 مليون برميل على التوالي.