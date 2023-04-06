اختتام أعمال الاجتماع الدوري الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لسنة 2023

اختتم في طرابلس، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لسنة 2023 الذي انعقد على مدى أسبوع، بمشاركة عمداء بلديات ليبيا أعضاء المجلس للتباحث حول القضايا الفنية والتخصصية التي تضمن مسار اللامركزية الإدارية وتعالج الإشكاليات اليومية التي تواجهها البلديات.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الختامي إن البرنامج الذي تم إطلاقه لتطبيق اللامركزية وتفعيل الإدارات المحلية أصبح واقعا ملموسا، بعد نقل الاختصاصات للبلديات وتمكينها من تحصيل الإيرادات المحلية وإشراكها ضمن ميزانية التنمية لأول مرة في تاريخ ليبيا.

وحضر مراسم الاجتماع الختامي للمجلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من السفراء.