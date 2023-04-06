المركزي: 11 مليار دينار السيولة الموزعة في رمضان

الوطن| رصد

عقد بمصرف ليبيا المركزي، اجتماعاً برئاسة محافظ المصرف الصديق الكبير، مع المدراء العامون لمصارف الجمهورية و التجاري الوطني والوحدة والصحاري وشمال أفريقيا، لمتابعة تنفيذ استراتيجية المصرف بشأن السيولة واستراتيجية تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

وبحسب بيان لمصرف ليبيا المركزي، تضمنت محاور الاجتماع وادارات المصرف المركزي مع السادة المدراء العامون لمصارف الجمهورية و التجاري الوطني و الوحده و الصحاري وشمال افريقيا.

وخلال الإجتماع الذي عقد في المصرف أشاد المحافظ بتطور استخدامات وسائل الدفع الإليكتروني (نقاط البيع و آلات السحب الذاتي و التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول)، كما أشاد بمعدل السيولة التي تم توزيعها على كافة فروع المصارف خلال الربع الأول من هذه السنة بما تجاوز 25 مليار دينار، وكذلك نجاح خطة توفير السيولة لشهر رمضان المبارك حيث بلغت السيولة الموزعة من فروع المصارف خلال الشهر الفضيل ما تجاوز 11 مليار دينار، وبلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة لإيصال السيولة لمناطق الجنوب و الشرق 44 رحلة جوية عدى النقل عبر الطريق البري.

وأكد المحافظ على المصارف بالإستمرار في تنفيذ الإستراتيجيات المعتمدة بذات الوتيرة.