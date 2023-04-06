تقرير: انعدام الأمن الغذائي يهدد ليبيا

الوطن| رصد

تطرق تقرير تحليلي نشره معهد الأبحات والدراسات الإستوني “المركز الدولي للدفاع والأمن” إلى تداعيات الحرب بين موسكو وكييف.

وبين التقرير أن انشغال روسيا في صراعها مع أوكرانيا لم يمنع توسيعها لنفوذها في عدة دول أخرى من بينها ليبيا، مشيرًا إلى تأثير هذا الصراع على الواردات العالمية للحبوب والأسمدة بوصف البلدين مصدرين هامين لهتين السعلتين.

وأكد التقرير معاناة 20% من مواطني دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها ليبيا من انعدام الأمن الغذائي بسبب هذا الصراع وتداعيات وباء كورونا.