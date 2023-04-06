اقتصاد

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة بعد التخفيضات المفاجئة في أوبك +

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

6 أبريل، 2023 11:33 ص

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