مباحثات ليبية جزائرية جديدة بشأن إعادة فتح الحدود

بحثت ليبيا والجزائر، الأربعاء، المشكلات والعراقيل أمام فتح المعبر الحدودي المشترك بين البلدين والمغلق منذ نحو 9 أعوام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في طرابلس بين وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي، مع سفير الجزائر سليمان شنين، بحسب الاناضول.

ووفق بيان لوزارة المواصلات، فإن الاجتماع بحث “المشكلات والعراقيل التي أخرت فتح المعبر الحدودي الدبداب ـ غدامس وكيفية حلها”.

كما بحث الاجتماع “فتح المعبر في أقرب وقت لتسهيل حركة المرور بين البلدين” بحسب البيان.

ومعبر “الدبداب” البري الذي يبعد نحو 20 كلم من مدينة غدامس (غرب) الليبية أغلق في مايو/ أيار 2014 لمنع تفشي وباء كورونا آنذاك وفق السلطات الجزائرية التي أغلقت أيضا في ذلك الوقت معابرها مع تونس.

وفي مايو 2022، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي لأغراض تجارية فقط والسماح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين مع استمرار إغلاقه أمام المسافرين.

ومنذ ذلك الوقت تجري السلطات الليبية والجزائرية أعمال تطوير للمعبر على الجانبين، بينما شكلت لجان عمل مشتركة لبحث عراقيل إعادة فتحه أمام المسافرين إلا أن ذلك لم يحدث حتى الوقت الحالي.

وفي ذات اللقاء، تناول المسؤولان “الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وفتح آفاق التعاون في المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات”.​​​​​​​