اقتصاد

استهلاك ليبيا للغاز الطبيعي بلغ 901 مليون قدم مكعب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

6 أبريل، 2023 2:06 م

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