تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من الركود

سنغافورة 06 أبريل 2023 (وال)- تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف من ركود عالمي ما سيؤثر على الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.44 في المائة عند 84.63 دولار للبرميل، بإنخفاض عن سعر الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بنسبة 0.53 في المائة عند 80.18 دولار للبرميل، بإنخفاض عن سعر التسوية السابق.

رغم تراجع أسعار النفط؛ إلا أنها تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، وجاء الإرتفاع بعد أن أعلنت دول في مجموعة “أوبك+” عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج. (وال)

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