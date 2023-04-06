تغيير جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 06 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 06 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7655 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1944 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9331 دينار، والدولار الكندي 3.5358 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2475 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة..

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2703 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2976 دينار، والدينار التونسي 1.5608 دينار، والدرهم المغربي 0.4668 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: