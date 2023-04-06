مصرف الوحدة ينشر قائمة آلات السحب الذاتي العاملة اليوم الخميس

نشر مصرف الوحدة قائمة بآلات السحب الذاتي العاملة اليوم الخميس 6 ابريل 2023 .
وأفاد المصرف في بيان صادر عن قسم الاعلام – وحدة التسويق في المصرف، بعمل آلة السحب الذاتي اليوم في هذه الفروع :
1 / فرع الرئيسي المقريف عن طريق الوحدة موبايل
2 / فرع البرج عن طريق الوحدة موبايل
3 / فرع حي الاندلس
4 / فرع الجادة
5 / فرع جامع الصقع
6 / فرع المغاربة
7 / فرع ميدان الجزائر
8 / فرع البلدية
9 / فرع الاستقلال
10 / فرع مؤسسة الوطنية للنفط
11 / وكالة المطاحن
12 / فرع السواني
13 / فرع الرشيد
14 /فرع سوق الثلاثاء
15 / فرع الزاوية
16 / فرع العجيلات.
واشار الى ان قيمة السحب 400 دينار يوميًا 2000 دينار أسبوعيًا وباجمالي الشهر 4000 دينار.
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