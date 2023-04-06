مصرف الوحدة ينشر قائمة آلات السحب الذاتي العاملة اليوم الخميس

نشر مصرف الوحدة قائمة بآلات السحب الذاتي العاملة اليوم الخميس 6 ابريل 2023 .

وأفاد المصرف في بيان صادر عن قسم الاعلام – وحدة التسويق في المصرف، بعمل آلة السحب الذاتي اليوم في هذه الفروع :

1 / فرع الرئيسي المقريف عن طريق الوحدة موبايل

2 / فرع البرج عن طريق الوحدة موبايل

3 / فرع حي الاندلس

4 / فرع الجادة

5 / فرع جامع الصقع

6 / فرع المغاربة

7 / فرع ميدان الجزائر

8 / فرع البلدية

9 / فرع الاستقلال

10 / فرع مؤسسة الوطنية للنفط

11 / وكالة المطاحن

12 / فرع السواني

13 / فرع الرشيد

14 /فرع سوق الثلاثاء

15 / فرع الزاوية

16 / فرع العجيلات.

واشار الى ان قيمة السحب 400 دينار يوميًا 2000 دينار أسبوعيًا وباجمالي الشهر 4000 دينار.