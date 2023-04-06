الأرصاد يُحذر من رياح نشطة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق

طرابلس 06 أبريل 2023 (وال)- حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح نشطة إلى قوية على ساحل الخليج والساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته اليوم ما بين (25-30) عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت تكون فيه السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس يصحبها خلايا من السحب الرعدية، والريح براني إلى بحري يتحول تدريجيًا إلى شرقي تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة، ويصل (25) عقدة مساء اليوم على معظم الساحل وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-2.00) متر والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ والرؤية جيدة.

وتكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق والريح شرش إلى براني تتراوح سرعته ما بين (10-20) عقدة وتصل مساء اليوم ما بين (25-30) عقدة على ساحل الخليج والساحل الممتد من درنة إلى طبرق وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ والرؤية متوسطة بسبب سرعة الريح إلى جيدة يوم الغد. (وال)

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