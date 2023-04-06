فضيحة مدوية ..تعرف على حقيقة شركة صيانة ملعب بنغازي

كذبت شركة “ليماك” التركية لجنة إعادة إعمار بنغازي، حيث نفت مشاركتها في صيانة ملعب 28 مارس ببنغازي.

وأعلنت شركة “ليماك” أنها ليس لها أي تواجد في ليبيا حاليًا، وأن شركة مغمورة تُدعى “LNA Insaat” هي التي ستقوم بصيانة الملعب.

ووشركة “LNA Insaat” ليس لها أعمال سابقة في صيانة الملاعب، وليس لها موقع الكتروني على شبكة الإنترنت، ولها سجل حافل في الرشاوى والعمولات.

وإسناد المشروع لشركة سيئة الصيت مثل “LNA Insaat” يُشير إلى أن هناك فساد مالي و صفقات مشبوهة من وراء المشروع، لصالح خليفة حفتر ولجنة إعادة إعمار بنغازي.

وشركة “ليماك” هي الشركة المُنفذة للمشروع قبل 2011م، الذي كان ضمن مشاريع “ليبيا الغد”، برعاية واشراف المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وكان من المفترض الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، بحلول منتصف عام 2011م، تمهيدًا لاستضافة #ليبيا حينها كأس الأمم الأفريقية في 2012، والذي سُحب منها بسبب أحداث فبراير 2011م.

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وأستلمت شركة ليماك المشروع وبدأت تنفيذ أعمالها عام 2009، إلا أن كافة المشاريع توقفت في ليبيا، منذ فبراير عام 2011م.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بملعب بنغازي في يناير عام 2011م، والتي تضمنت زيادة سعة الملعب إلى 40 ألف متفرج، وإنتاج عناصر مسبقة الصب ووضعها على المدرجات، وإصلاح بعض أقسام الاستاد.

والمرحلة الثانية من المشرع كانت تشمل تطوير ملعب 28 مارس، وتطوير الخدمات المعمارية والكهربائية والمرافق الخدمية، وميدان اللعب ومسارات الجري.