وزيري التخطيط والنفط والغاز يناقشان مقترح ميزانية التنمية لقطاع النفط

طرابلس 06 أبريل 2023 (وال)- عقد وزيري التخطيط المكلف محمد الزيداني والنفط والغاز محمد عون أمس الأربعاء، اجتماعًا ناقشا خلاله مقترح ميزانية التنمية لوزارة النفط والغاز للعام المالي 2023 م.

كما تطرق الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الميزانية والمتابعة المكلف بوزارة التخطيط وعددٍ من المدراء والاستشاريين من الوزارتين، لمناقشة خطط وزارة النفط والغاز في تأهيل وتدريب خريجي طلبة النفط تمهيدا لتمكينهم بالعمل بالشركات النفطية.

وثمن عون خلال الاجتماع التعاون التام الذي لمسه من وزير التخطيط المكلف وجهوده المبذولة بالدفع بعمل القطاع سواء من خلال الوزارة أو من خلال ترأسه اللجان التي تدفع بالعمل في قطاع النفط والغاز لتحقيق أهدافه. (وال)

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