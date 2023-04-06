“الزيات” يكشف عن ضبط منزل عربي قديم يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والقياسية لتحضير المعجنات

كشف مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” عن ضبط منزل عربي قديم يتخذونه مصنع لتحضير الرشدة والمعجنات والبوريك تحت علامات تجارية مختلفة ( القويضي – المائدة – الجبدة ) في بيئة سيئة جداً لا تطابق المواصفات المطلوبة ومواد والآت متهالكة.

حيث قام مفتشوا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة جهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي في حملة تفتيشية استهدفت مكاناً أشبه بالوكر يقوم بتحضير المعجنات والرشدة والبوريك في ظروف سيئة جداً ومكان عبارة عن منزل قديم ومتهري ومتهالك يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والقياسية لتحضير المعجنات.

كما تم بداية تسجيل الملاحظات التالية: من العمالة الوافدة عنصر نسائي لا تمتلك شهايد صحية، وكذلك عدم التزامهم بنطافتهم الشخصية وأيضاً الزي الرسمي، ونظافة الآلات سيئة جداً ومتهالكة، ومكان التخزين سيئ ومتعرض للرطوبة، وسوء تغليف مع عدم كتابة البيانات التوضيحية، واستخدام أقمشة وأشياء غريبة في عملية فصل العجين وإعداد المنتج، والتهوية سيئة والجدران بها رطوبة، والماء المستخدم لخلط العجين غير صالح، حيث تم قفل المكان وإحالة أصحابه للجهات المختصة.

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