خاص.. “التومي”  يفصح لصدى عن تفاصيل مبادرة التحول إلى نظام اللامركزية

تحدث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: التحول إلى نظام اللامركزية يحول ليبيا إلى دولة مستقرة ونامية، وفي نهاية الاجتماع صدر بيانين، حيث تم تسليمهم إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا خلال الاجتماعات الأيام السابقة.

مضيفاً: قرر عمداء البلديات مخاطبة الداخل والخارج بموضوعين رئيسيين ومهميين، الأول هو: صون وحماية مسار التحول نحو اللامركزية، وكذلك صاغو عمداء البلديات بيان محدد في هذا الجانب أكدو من خلاله على استمرارهم في ممارسة اختصاصاتهم.

إلى جانب زيادة التوسع في الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً، وأنهم يقفون متحدين كعمداء بلديات لصون المسار .

وكذلك مطالبة الحكومة في إصدار القرارات الخاصة بهذا الجانب، ومن ثم تم تسليمه المبعوث الأممي لدى ليبيا، كما يعتبرون العمداء الممثلين الحقيقين لهذه السكان، فصدرت مبادرة عن عمداء البلديات تحت عنوان “مبادرة ضمان نتائج الانتخابات”.

وختم حديثه قائلاً: أعلنو العمداء بأن مجلس الأعلى للإدارة المحلية سيقوم بتشكيل لجان تتواصل مع جميع الأطراف، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته لكافة الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية بفتح مكاتبهم والاجتماع مع عمداء البلديات.

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