حملة تفتيش تستهدف محلات بيع المواد الغذائية واللحوم والمجمدات لحماية المستهلك

طرابلس 06 أبريل 2023 (وال)- انطلقت الحملة الوطنية التفتيشية التي تستهدف محلات بيع المواد الغذائية والتوابل والمخابز وخصوصًا اللحوم والمجمدات لحماية المستهلك.

وينفذ هذه الحملة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وأجهزة الحرس البلدي والأمن الداخلي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومباحث الجوازات والمركز الوطني لمكافحة الأمراض كلا حسب اختصاصه من كشف على الأوراق الثبوتية للعمالة الوافدة أو لياقتهم الصحية عن طريق إثبات صحة الشهادة الصحية.

وذكرت مصادر مركز الرقابة أنه ضبط خلال الحملة تجاوزات عديدة في التراخيص والشروط الصحية لسلامة اللحوم، وكذلك تجاوزات للعمالة في عدم توفر الشهادة الصحية وعدم النظافة وسوء التخزين.

وأوضحت المصادر أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المصنعة والكبدة المجمدة مجهولة المصدر ببعض القصابين، وكذلك لحوم يتم نقلها بطرق سيئة وغير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية، وكذلك سحب العديد من كميات الأجبان المبشورة نوع (الشيدر) المنتهية الصلاحية لغرض إتلافها.

وأكدت ذات المصادر أن الجهات المختصة القائمة على الحملة سجلت سجلت العديد من الملاحظات وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. (وال)

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