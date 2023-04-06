الداخلية تعلن فتح باب القبول لخريجي الجامعات والمعاهد لتعيينهم ضباط بهيئة الشرطة ــ الشروط

اعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول لخرجي الجامعات والمعاهد العليا الحكومية لتعيينهم ضباط بهيئة الشرطة ، بحيث تكون مدة الدراسة سنة ميلادية يتحصل خلالها الخريج على رتبة توازي درجة المؤهل العلمي المتقدم به “ملازم، ملازم أول”.

ويتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في الالتحاق بالدورة الى أقرب مديرية أمن لهم وفقا للإجراءات التالية:-

أولاً شروط القبول

▪ان لا يقل طول المتقدم عن 1.70 سم.

▪الا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة ميلادية.

▪ان يكون خريج سنوات ( 2020 -2021 -2022م).

▪الا تقل نسبة النجاح عن تقدير عام جيد.

▪ان يكون ليبي الجنسية.

▪الا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولوكان رد إليه اعتباره أو صدر بحقه عفو عام أو خاص.

▪ان يكون لائقا صحيا.

▪الا يكون متزوجا من غير الليبية.

🔴ثانياً المصوغات المطلوبة

▪شهادة ميلاد بالرقم الوطني + الوضع العائلي.

▪عدد 8 صور + طلب كتابي.

▪شهادة إقامة + شهادة الحالة الجنائية.

▪شهادة ثانوية الأصل أو ما يعادلها + كشف الدرجات.

▪المؤهل العلمي العالي الأصل معتمد بختم الجودة + كشف الدرجات الأصل.

▪ملف أصل + أتنين صور.

🔴ثالثاً أن يجتاز الاختبارات الخاصة بالقبول

▪اللياقة البدنية. ▪️الفحص الطبي .

▪الاختبار النفسي. ▪️لجنة المقابلة الشخصية لإجراء كشف الهيئة.

🔴ملاحظة

سيتم تبليغ من توافرت فيهم شروط القبول عن مكان وزمان إجراء اختبارات القبول عن طريق مديريات الأمن.