خاص..القضاء يلاحق “الخطابي” وحنيش بسبب قضايا فساد.. وهذه التفاصيل

حكمت محكمة استئناف طرابلس اليوم بالسجن 3 سنوات على المدير السابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، وذلك لاستعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير.

وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصليهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح ، وإحداثه ضرراً جسيما بالمال العام والمصلحة العامة ، لتحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة احداهما 200 مليون جنيه مصري ، وبلغت قيمة الأخرى 5 ملايين دولار أمريكي .

ووفق مصادر صدى الاقتصادية بالاستثمارات فإن مصطفى الخطابي الذي كان يشغل منصب رئيس شركة الاستثمارات صُدر في حقه آمر قبض دولي من مكتب النائب العام .

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