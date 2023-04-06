بدء توزيع الدفعة الأولى من الأعلاف المدعومة لمربي المواشي في المنطقة الشرقية

باشرت لجان توزيع الأعلاف التابعة للجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالمنطقة الشرقية، في توزيع الدفعة الأولى من الأعلاف المدعومة بسعر 100 دينار للقنطار، حيث تم تحديد الكمية المحددة للأغنام 7 كيلوات للشاه الواحدة، والأبقار والإبل والخيول بين 15 إلى 21 كيلو للرأس.

وأكدت اللجنة بأن توزيع العلف المدعوم سيكون مستمرا بشكل منتظم، وذلك حرصا منها على الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي وللتخفيف من حدة الأسعار في ظل عدم وجود حلول دائمة لدعم الثروة الحيوانية في البلاد.

مربي المواشي بدورهم أكدوا أنه قد يتم تحقيق استقرار وانخفاض ملحوظ في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، إذا استمرت الدولة الليبية في دعم المربين بصورة متواصلة.