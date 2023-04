“الزيات”: تم ضبط منزل عربي قديم يتخذونه العمالة الوافدة مصنع لتحضير المعجنات في بيئة سيئة جدا لا تطابق المواصفات المطلوبة و مواد و الآت متهالكة

كشف مدير مكتب الاعلام بمركز الرقابة على الاغذية والادوية “محمد الزيات” اليوم الخميس، بأنه تم ضبط منزل عربي قديم يتخذونه مصنع لتحضير الرشدة و المعجنات و البوريك تحت علامات تجارية مختلفة القويضي المائدة الجبدة في بيئة سيئة جدا لا تطابق المواصفات المطلوبة و مواد و الآت متهالكة.

وقامو مفتشوا المركز، رفقة جهاز الامن الداخلي و الحرس البلدي في حملة تفتيشية استهدفت مكانا اشبه بالوكر، يقوم بتحضير المعجنات و الرشدة و البوريك في ظروف سيئة جدا ومكان عبارة عن منزل قديم ومتهري ومتهالك يفتقر لادنى الاشتراطات الصحية و القياسية لتحضير المعجنات.

وأوضح “الزيات” بأنه العمالة الوافدة عنصر نسائي لا تمتلك شهايد صحية و عدم التزامهم بنطافتهم الشخصية و و الزي الرسمي، و نظافة الالات سيئة جدا ومتهالكة، كذلك مكان التخزين سيئ ومتعرض للرطوبة، سوء تغليف مع عدم كتابة البيانات التوضيحية، بالاضافة إلى استخدام اقمشة و اشياء غريبة في عملية فصل العجين واعداد المنتج لتهوية سيئة والحدران بها رطوبة، والماء المستخدم لخلط العجين غير صالح.

وأكد مدير الاعلام بمركز الرقابة على الادوية”الزيات” بأنه تم قفل المكان واحالة اصحابه للجهات المختصة.

