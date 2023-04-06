ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الخميس إلى مليون و223 ألف برميل

ارتفع إنتاج النفط الخام، اليوم الخميس 6 أبريل 2023 إلى إلى مليون و 223 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية، مع تراجع أسعار النفط في العالم بسبب تأثير بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة من مخاوف ركود عالمي محتمل، وتراجع الطلب، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.9 % إلى 84.25 دولارا للبرميل.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، انخفض إلى 901 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 736 مليون قدم مكعب، و 59 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و81 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 25 مليون قدم مكعب.