تواصل أعمال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الخامسة لطريق عين زارة وادي الربيع بنسبة 70%

تواصل شركة الأشغال العامة طرابلس وبالشراكة مع شركة أشغال تونس اليوم الخميس 6 أبريل 2023، أعمال الجزء الثاني من المرحلة الخامسة لمشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة وادي الربيع من أمام مسجد ام المؤمنين إلى سنتر الكحيلي، وذلك بتنفيذ حاجز خرساني بمنتصف الطريق نوع نيوجرسي، والبدء بردم مابين الحاجز الخرساني.

يشار إلى أن الطريق في هذه المرحلة ستكون بعرض 12متر لكل اتجاه أسوة بالمراحل السابقة، مع تنفيذ شامل لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومياه الشرب وإنارة للطريق وأعمال شركة البريد .